Nella serata di ieri Netflix ha rinnovato One Piece per una stagione 2, e per l’occasione lo showrunner Steven Maeda ha svelato alcuni dettagli sullo show.

In una lunga intervista con The Wrap, Maeda ha inizialmente parlato dell’adattamento in otto episodi:

C’era una versione della stagione che includeva Roguetown, ma era lunga 10 episodi e costava molto di più e sarebbe stato molto più lungo girarla. A quel punto, si trattava davvero di quanta storia potesse adattarsi a otto episodi in un modo che sembrasse organico e naturale senza che le cose sembrassero affrettate.

Si è poi concentrato sulle riprese, e sull’uso del fisheye:

Il nostro regista, Marc Jobst, e la nostra DP Nicole Whitaker, per il blocco uno hanno avuto l’idea di utilizzare obiettivi extra extra wide. Quegli obiettivi larghi sono bellissimi e fanno sembrare lo show diverso da qualsiasi altra cosa in TV in questo momento. Ma quegli obiettivi larghi hanno portato anche molto di più del mondo. Girando con loro, abbiamo scoperto molto rapidamente che stavamo mettendo molto più cielo e spazio nelle inquadrature.

Ha infine parlato di come sono riusciti a far entrare tutto nel budget. Maeda ha elogiato Chris Symes, che ha lavorato per anni come produttore principale di “Black Sails”:

Lì avevamo l’infrastruttura navale di “Black Sails” che potevamo riutilizzare e utilizzare. Avevano le persone che sapevano come attrezzare quelle navi e farle sembrare reali, anche se non navigavano in mare aperto. Poi anche i loro costruttori e i loro artigiani sono così bravi e possono davvero gestire un sacco di costruzioni, di cui avevamo bisogno per lo spettacolo. Avere i Cape Town Film Studios, più le ossa di quelle navi, più Chris era l’unico modo per poter portare a termine lo spettacolo con qualsiasi budget.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

