Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie animata di One Piece, ci sarà una speciale collaborazione con i Boston Red Sox.

Ad agosto, Toei Animation collaborerà con la MLB per uno speciale evento per il 25° anniversario di One Piece, regalando una speciale bobble head di Luffy. Ecco l’annuncio ufficiale:

Raduna la tua potente ciurma e salpa per la One Piece Night al Fenway Park! Unisciti a noi per celebrare il 25° anniversario dell’anime di successo One Piece mercoledì 28 agosto. Unisciti ai tuoi compagni Pirati di Cappello di Paglia per aiutare a tifare per i Red Sox mentre affrontano i rivali di divisione Toronto Blue Jays! Solo i possessori del biglietto che lo acquisteranno tramite questa offerta speciale riceveranno una bobblehead di Monkey D. Rufy con l’uniforme dei Red Sox.

Ci sarà poi una festa pre-partita con musica, un evento cosplay e molto altro che verrà comunicato prossimamente sul sito ufficiale dei Boston Red Sox.

