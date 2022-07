One Piece incontra Cobra Kai: Falco sul set della serie Netflix

Dopo aver svelato durante l’evento TUDUM di essere grande fan di One Piece, Jacob Bertrand, il Falco di Cobra Kai, è andato a visitare il set della serie Netflix.

Sul profilo Instagram di Cobra Kai, Jacob è in posa al fianco di Inaki Godoy, che interpreterà Luffy, il protagonista di One Piece. Le riprese sono al momento in corso ma Netflix ha già mostrato qualche dettaglio dai set.

Gli ultimi membri del cast di One Piece a essere stati annunciati sono stati: Alexander Maniatis come Klahadore, Steven Ward sarà Mihawk, Craig Fairbrass avrà il ruolo di Zeff, Langley Kirkwood interpreterà il capitano Morgan, Celeste Loots sarà Kaya e infine Chioma Umeala sarà Nojiko.

Tutte le stagioni di Cobra Kai sono disponibili su Netflix. One Piece invece è attualmente in produzione.

L’uscita della stagione 5 di Cobra Kai è prevista per il 9 settembre 2022.

