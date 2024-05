One Piece

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo capitolo di One Piece ha confermato l’importanza dell’Isola degli Uomini Pesce, cambiando alcuni degli equilibri del mondo. Ovviamente se non avete letto il capitolo, non proseguite nella notizia.

Nell’ultimo capitolo il Dottor Vegapunk ha svelato che il mondo è destinato ad affondare. Questa dichiarazione, che fa da cliffhanger per il capitolo successivo, ha messo in nuova luce l’Isola degli Uomini Pesce.

Nella saga dell’Isola degli Uomini Pesce viene presentata l’arca Noah e la sua storia. Secondo la leggenda, Noah è stata creata centinaia di anni fa durante il Secolo del Vuoto. Joy Boy aveva promesso di portare Noah sulla superficie dell’acqua per spostare l’umanità con l’aiuto di Poseidon, ma il piano fallì. La tradizione afferma che Joy Boy ha lasciato Noah con gli Uomini Pesce fino al giorno in cui un altro lo porterà in superficie.

La rivelazione di Vegapunk ha quindi sottolineato come rivedremo l’arca nel futuro di One Piece, ora che sappiamo che il mondo è destinato ad affondare e gli Uomini Pesce .

