Prima della cerimonia degliha svelato che vorrebbe far parte del cast dell’adattamento live action di

Sul tappeto rosso degli Oscar, Jamie Lee Curtis è stata intervistata dal TikToker Julian Green, noto come Juju, per discutere del loro comune amore per gli anime. Mentre discutevano della serie live-action di One Piece, l’attrice ha rivelato di essere ancora interessata a unirsi al cast e ha svelato quale personaggio vorrebbe interpretare se le fosse data la possibilità.

Non ho intenzione di interpretare Nico Robin, oramai sono un po’ vecchia. Ma c’è quella signora anziana, Kureha. Forse posso essere Kureha, indossa quei pantaloni a zampa d’elefante a vita bassa, sembra un po’ cattiva, ma ha quei lunghi capelli grigi e ispidi. La mia Ruby ha detto che mi vedrebbe bene nei suoi panni.

Kureha è una anziana dottoressa che Luffy e compagni incontrano sull’Isola di Drum, in cui viene introdotto anche un membro della ciurma: Tony Tony Chopper.

La serie, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda.

Vorreste vedere Jamie Lee Curtis nell’adattamento Netflix di One Piece? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant