One Piece: Taz Skylar si allena a tirare calci come Sanji

Taz Skylar, che interpreterà Sanji nell’adattamento live action di One Piece per Netflix, ha pubblicato dei video in cui si allena.

Nel manga il cuoco della ciurma di Luffy utilizza solo i calci come arma per non danneggiare le mani. Potete vedere il progresso dell’allenamento qui sotto:

Sanji's actor in the One Piece Live Action, Taz Skylar, practicing kick fighting pic.twitter.com/hxxMex1grK — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) August 22, 2022

Gli ultimi membri del cast di One Piece a essere stati annunciati sono stati: Alexander Maniatis come Klahadore, Steven Ward sarà Mihawk, Craig Fairbrass avrà il ruolo di Zeff, Langley Kirkwood interpreterà il capitano Morgan, Celeste Loots sarà Kaya e infine Chioma Umeala sarà Nojiko.

La serie, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda.

Fonte: Twitter