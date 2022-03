Nella serie, in occasione dell’episodio in onda il 23 marzo su CBS, si assisterà a una piccoladie il sito TVLine ha condiviso le nuove

Nella puntata intitolata Keep Talking, di cui il sito ha condiviso anche una breve clip che potete vedere al link in fonte, Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz recitano accanto a Sophia Bush. Le tre attrici avevano recitato nel teen drama con i ruoli di Brooke, Peyton e Haley nel teen drama andato in onda su The WB, poi diventata The CW, fino al 2012.

La trama dell’episodio anticipa:

Quando Amy Taylor (Lenz) viene ricoverata in ospedale accompagnata dalla sorella Gretchen (Burton), con dei sintomi legati a una prematura malattia cardiaca, la dottoressa Sam Griffith (Bush) scopre un mistero medico più profondo.



La serie vede protagonisti, accanto a Sophia Bush, Jason Isaacs, Sendhil Ramamurthy e Wendy Crewson nei ruoli di Asher Pyne e di sua moglie Vivian.

Che ne pensate della reunion di One Tree Hill avvenuta sul set di Good Sam? Lasciate un commento!

