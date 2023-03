Hilarie Burton ha svelato che Chad Michael Murray l’ha difesa nel 2007 quando il creatore e showrunner di One Tree Hill, Mark Schwahn, l’ha molestata.

In un episodio del podcast Drama Queens, l’attrice ha ricordato gli eventi accaduti a Honey Grove, in Texas.

Hilarie ha raccontato a Sophia Bush e Bethany Joy:

Chad è arrivato e ha detto ‘Cosa stai facendo?’. Lo ha detto al nostro capo nel bar… Aveva visto il nostro capo afferrarmi di fronte a molta altra gente e Chad non aveva nulla da perdere perché sapeva che Mark lo odiava comunque. Molte persone avevano tanto da perdere, quindi non parli quando rischi qualcosa. Ma il nostro capo si sentiva così tranquillo che le sue azioni non gli avrebbero causato problemi. Pensava: ‘Posso farle quello che voglio in pubblico con accanto il suo fidanzato’.