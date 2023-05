Only Murders in the Building

La stagione 3 della serie Only Murders in the Building potrebbe ora avere una data di uscita.

A rivelare l’anticipazione è stato Steve Martin durante un evento a cui ha partecipato anche Martin Short. I due attori erano infatti impegnati in una tappa del loro tour You Won’t Believe What They Look Like Today quando hanno parlato del ritorno della comedy sugli schermi di Hulu.

Martin ha svelato:

Guardate la nuova stagione dall’8 agosto.

La data è in linea con l’uscita degli episodi del capitolo precedente della storia, arrivati sugli schermi a giugno.

Il racconto si era interrotto con l’omicidio che sarà al centro della nuova stagione. Nelle puntate si vedeva infatti un nuovo personaggio, affidato a Paul Rudd, che moriva durante uno spettacolo teatrale.

Mabel, Charles e Oliver dovranno quindi cercare di scoprire cosa è accaduto.

Nel cast della terza stagione – oltre ai protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short – ci sarà anche l’attrice premio Oscar Meryl Streep, probabilmente con la parte di una delle star dello spettacolo teatrale.

Fonte: ComicBook

