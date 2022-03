NBC ha annunciato che la serieè statadopo una sola stagione. L’ultimo episodio dello show con star l’attore James Wolk è quindi andato in onda poco più di un mese fa sugli schermi americani.

La conferma della chiusura del progetto non è però inaspettata: lo show prodotto da Russel Friend, Garrett Lerner e Matt Reeves non ha infatti mai ottenuto dati di ascolto soddisfacenti.

GUARDA – Il trailer della serie

Ordinary Joe raccontava la storia del protagonista seguendo in parallelo la vita che avrebbe potuto avere se avesse compiuto delle scelte diverse in vari momenti della sua vita. La serie riflettava quindi sulle differenze che possono avvenire dopo aver compiuto delle decisioni in base all’amore, la lealtà o la passione.

La sinossi era la seguente:

La vita è fatta di tutte le scelte compiute e alle volte quello che si fa in un singolo momento può cambiare ogni cosa. Joe affronta una di queste decisioni durante la sua laurea. Le tre storie parallele che si sviluppano a partire da quella notte mostrano Joe e le persone intorno a lui con carriere, relazioni e vite diverse, mostrando i modi inaspettati in cui le cose cambiano e rimangono le stesse. Ma non c’è una scelta ‘giusta’. A prescindere da ciò che accade, la vita di Joe è sempre complicata, eccitante, difficile, imprevedibile e meravigliosa.

Nel cast c’erano anche Natalie Martinez, Charlie Barnett ed Elizabeth Lail. La produzione era stata curata da 20th Television, Universal Television, 6th & Idaho e 3 Arts.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Ordinary Joe sia stata cancellata dopo una sola stagione?

Fonte: Deadline