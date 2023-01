Outer Banks 3: Netflix svela la data di uscita e le prime foto degli episodi inediti

Netflix ha svelato la data di uscita della stagione 3 di Outer Banks, condividendo inoltre le prime foto ufficiali delle puntate che debutteranno in streaming il 23 febbraio.

Negli episodi inediti i protagonisti si ritrovano su un’isola deserta che, inizialmente, sembra una casa idilliaca, soprannominando l’area “Poguelandia”. I giovani trascorrono le loro giornate pescando, nuotando, e godendosi uno stile di vita senza pensieri.

La situazione prende però ben presto una svolta negativa quando John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow), e Cleo (Carlacia Grant) si ritrovano ancora una volta coinvolti in una caccia al tesoro e a una loitta per la sopravvivenza. Ward (Charles Esten) e Rafe (Drew Starkey) vogliono vendicarsi e c’è uno spietato Don che non si fermerà di fronte a nulla pur di trovare il tesoro.

Nel cast della terza stagione ci sono anche Austin North (Topper), Cullen Moss (Shoupe), Julia Antonelli (Wheezie Cameron), Caroline Arapoglou (Rose Cameron), E. Roger Mitchell (Heyward), Charles Halford (Big John), Elizabeth Mitchell (Limbrey) e Andy McQueen (Carlos Singh).

Che ne pensate delle foto e della data di uscita della stagione 3 di Outer Banks? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix