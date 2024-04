Tra i nuovi arrivi nel cast di Outlander: Blood of My Blood, spinoff dello show tratto dai romanzi di Diana Gabaldon, ci sono anche quelli di Peter Mullan e Sara Vickers.

Tra gli interpreti della nuova serie ci saranno infatti Brian McCardie (Time) nel ruolo del leader del Clan Grant, Isaac; Jhon Lumsedn (Karen Pirie) nei panni di suoi figlio Malcolm che potrebbe avere un interesse sentimentale per Ellen MacKenzie; Sara Vickers (Watchmen) che interpreterà Davina Porter, governante della famiglia Lovat e madre di Brian Fraser; e Peter Mullan (Ozark) che sarà Red Jacob MacKenzie, a capo del Clan MacKenzie e padre di Ellen, Dougal, Colum, Janet e Jocasta.

Matthew B Roberts sarà showrunner e produttore della serie prequel.

Le riprese dei dieci episodi che compongono la prima stagione sono attualmente in corso in Scozia.

Nel team della produzione ci sarà anche Ronald D. Moore, mentre la scrittrice Diana Gabaldon avrà l’incarico di consulente della produzione dello show targato Starz.

La serie Outlander: Blood of My Blood racconterà la storia dei genitori di Claire Fraser e Jamie Fraser. I ruoli principali sono stati assegnati a Harriet Slater (Pennyworth) e Jamie Roy che avranno la parte di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, e Hermione Corfield (We Hunt Together) e Jeremy Irvine (War Horse) che interpreteranno Julia Moriston e Henry Beauchamp.

Le puntate verranno girate in Scozia e seguiranno due storie d’amore raccontate in parallelo, che si svolgono in due diverse dimensioni temporali. I genitori di Jamie vivono infatti nel diciottesimo secolo, mentre quelli di Claire durante la seconda guerra mondiale.

