Nel cast della serie Outlander: Blood of My Blood ci saranno anche Rory Alexander (Inland), Sam Retford (Hoard), Séamus McLean Ross (Payback) e Conor MacNeill (The Tourist).

Alexander avrà il ruolo di Murtagh Fitzgibbons Fraser da giovane, personaggio interpretato nello show originale da Duncan LaCroix. Retford sarà invece Dougal MacKenzie, parte in origine portata sugli schermi da Graham McTavish. McLean Ross sarà Colum MacKenzie, ruolo di Gary Lewis in Outlander. MacNeill sarà infine Ned Gowan, da adulto interpretato da Bill Paterson.

Matthew B. Roberts, showrunner e produttore della serie prequel, ha dichiarato:

Siamo elettrizzati nell’espandere il cast della nostra prima stagione con alcuni dei personaggi conosciuti molto bene dai fan dell’universo di Outlander. Siamo così entusiasti nell’accogliere Rory, Sam, Séamus, e Conor tra i clan dei MacKenzie e Fraser per esplorare i percorsi compiuti da giovani da questi personaggi, tra i preferiti dai fan.

Le riprese dei dieci episodi che compongono la prima stagione sono attualmente in corso in Scozia.

Nel team della produzione ci sarà anche Ronald D. Moore, mentre la scrittrice Diana Gabaldon avrà l’incarico di consulente della produzione dello show targato Starz.

La serie Outlander: Blood of My Blood racconterà la storia dei genitori di Claire Fraser e Jamie Fraser. I ruoli principali sono stati assegnati a Harriet Slater (Pennyworth) e Jamie Roy che avranno la parte di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, e Hermione Corfield (We Hunt Together) e Jeremy Irvine (War Horse) che interpreteranno Julia Moriston e Henry Beauchamp.

Le puntate verranno girate in Scozia e seguiranno due storie d’amore raccontate in parallelo, che si svolgono in due diverse dimensioni temporali. I genitori di Jamie vivono infatti nel diciottesimo secolo, mentre quelli di Claire durante la seconda guerra mondiale.

Che ne pensate della scelta di Rory Alexander e degli altri nuovi membri del cast di Outlander: Blood of My Blood?

Fonte: Variety