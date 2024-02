Nel cast della serie Outlander: Blood of My Blood, dedicata alla storia dei genitori di Claire Fraser e Jamie Fraser, ci sarà anche Tony Curran.

L’attore, recentemente apparso in Defiance, avrà il ruolo di Lord Lovat, il nonno di Jamie, e sarà una presenza regolare nelle puntate, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni.

Curran, prossimamente, apparirà anche in Mary & George accanto a Julianne Moore e Nicholas Galitzine, miniserie in arrivo su Sky.

La serie sarà composta da dieci puntate e i ruoli principali sono stati assegnati a Harriet Slater (Pennyworth) e Jamie Roy che avranno la parte di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, e Hermione Corfield (We Hunt Together) e Jeremy Irvine (War Horse) che interpreteranno Julia Moriston e Henry Beauchamp.

Le puntate verranno girate in Scozia e seguiranno due storie d’amore raccontate in parallelo, che si svolgono in due diverse dimensioni temporali. I genitori di Jamie vivono infatti nel diciottesimo secolo, mentre quelli di Claire durante la seconda guerra mondiale.

Nel team della produzione ci sarà anche Ronald D. Moore, mentre la scrittrice Diana Gabaldon avrà l’incarico di consulente della produzione dello show targato Starz.

Che ne pensate dell’arrivo di Tony Curran nel cast di Outlander: Blood of My Blood? State attendendo lo spinoff?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline