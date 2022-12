Pamela Anderson rivelerà la sua reazione alla produzione di Pam & Tommy nel documentario in arrivo su Netflix

Il 31 gennaio arriverà su Netflix il documentario Pamela, a love story e sullo schermo si assisterà anche alla reazione di Pamela Anderson alla realizzazione della miniserie, che ha più volte condannato e dichiarato di non voler vedere, sul suo matrimonio con Tommy Lee e sullo scandalo del sex tape pubblicato online.

Il regista Ryan White (Good Night Oppy) ha potuto seguire la star di Baywatch e immortalarne i pensieri, i ricordi e le opinioni su molte tematiche.

Durante le riprese del documentario, inoltre, Pamela ha scoperto che stava venendo realizzato Pam & Tommy, il progetto di Hulu. L’attrice, in precedenza, aveva dichiarato a Vanity Fair:

Nessuno sapeva la verità, nemmeno io so al 100% quanto è accaduto, ma penso che la cosa più importante sia condividere le mie emozioni umane, quanto mi abbia ferita e mi abbia, senza alcun dubbio, definita andando avanti nella mia carriera e nelle mie relazioni.

Nel documentario si racconterà l’inizio della relazione tra Anderson e Lee, oltre a dare spazio ad altre relazioni dell’attrici. Pamela, inoltre, guarderà per la prima volta dei video girati in quegli anni. White ha spiegato:

Abbiamo questo intero archivio di Tommy e Pamela che si innamorano e penso che il nostro film li abbia realmente umanizzati. Penso che spesso siano considerati quasi come personaggi idealizzati, forse persino come tratti dai cartoni. Quando si vede il filmato di come si sono incontrati, è realmente meraviglioso.