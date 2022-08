Paper Girls: le protagoniste commentano i paragoni con Stranger Things

La serie Paper Girls, disponibile su Prime Video, ha ottenuto una buona accoglienza da parte degli spettatori e della critica, oltre a essere al centro di numerosi paragoni con Stranger Things.

Ad alimentare i confronti è l’ambientazione negli anni ’80 e alcuni elementi sci-fi.

Le giovani protagoniste, in un’intervista rilasciata a Insider, hanno ora affrontato il paragone.

Fina Strazza, interprete di KJ Brandman, ha spiegato:

Penso che siamo onorate ad essere associate con serie come quelle e potremmo solo sperare nello stesso feedback, ma quello che sta facendo la nostra serie è mettere sotto i riflettori una storia che non è stata raccontata e ha una sua atmosfera unica quando la state guardando.

Riley Lai Nelet, che ha la parte di Erin Tieng, ha sottolineato:

Si tratta di un genere a parte.

Fina ha inoltre sottolineato che Paper Girls punta l’attenzione sull’odio che alimentava gli anni ’80:

Ma penso che per noi quattro sia diventato molto più chiaro perché non ci concentriamo solo sulle stampe dei vestiti, le acconciature divertenti o la musica grandiosa. Parliamo di sessismo, razzismo e omofobia, e di come molte persone non avevano il permesso di trovare il proprio posto. Per noi è stata un’esperienza davvero illuminante. Speriamo che anche altre persone vivano la stessa esperienza perché le persone tendono ad avere una visione romantica degli anni ’80.

L’interprete di Tiffany Quilkin, Camryn Jones, ha aggiunto:

Tutti i nostri registi sono donne ed è stato davvero, davvero ispirante perché molti membri della troupe erano donne. Avere quella forza femminile alla guida è stato realmente fantastico e le donne, specialmente sul set, venivano da noi per dire ‘Questa è la serie che avrei voluto avere quando eravamo più giovani’. E mi ha emozionato.

Che ne pensate dei commenti delle protagoniste di Paper Girls sul paragone con Stranger Things? Lasciate un commento!

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.

