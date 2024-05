Adam Scott non è fiducioso riguardo una reunion del cast di Parks and Recreation.

Parlando con The Hollywood Reporter, Adam Scott ha detto che, sebbene ami tutti coloro che sono coinvolti in Parks and Recreation e adori lo spettacolo, lo show ha avuto un vero finale:

Parks and Rec è una cosa completamente diversa con Mike Schur, Amy Poehler, Greg Daniels e tutte le decisioni di quelle persone meravigliose, e se mai fossero interessati a fare qualcosa del genere, toccherebbe a loro. Ma voglio dire, andrei a prendermi un panino con tutte quelle persone. Non dovrei girare la serie. Li adoro tutti così tanto. Voglio dire, lo show stesso ha avuto un vero finale. Abbiamo fatto qualcosa durante la pandemia in cui siamo tornati tutti insieme e abbiamo realizzato un episodio. Non so se ce ne sarebbero mai stati altri, ma voglio dire, davvero non lo so. Adoro la serie tv e amo tutto il cast. È sempre divertente vedere qualcuno di loro. Non vedo lo show da molto tempo solo perché mi manca e sento che sarebbe triste guardarlo, ma è davvero una serie adorabile fatta da un bel gruppo di persone.

La serie della NBC è andata in onda dal 2009 al 2015, rcon nel cast Amy Poehler, Chris Pratt, Aziz Ansari, Nick Offerman, Adam Scott, Rashida Jones, Aubrey Plaza, Rob Lowe, Jim O’Heir e Retta.

Fonte: The Hollywood Reporter