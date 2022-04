L’attiriceha rivelato che sarebbe favorevole a undi

L’attrice è stata la protagonista della serie della NBC dal 2009 al 2015, recitando accanto a star come Chris Pratt, Aziz Ansari, Nick Offerman, Adam Scott, Rashida Jones, Aubrey Plaza, Rob Lowe, Jim O’Heir e Retta.

Amy ha dichiarato, rispondendo al magazine People, che sosterrebbe sempre un reboot della sitcom:

In qualsiasi momento, chiunque mi dica che si realizzerà, sarò disponibile.

Poehler aveva raccontato recentemente che i suoi figli, durante il lockdown, avevano visto per la prima volta tutta la serie Parks and Recreation e altri progetti comici come The Office, che avevano amato, per distrarsi.

Proprio durante la pandemia, nell’aprile 2020, il cast della sitcom era stato protagonista di una reunion virtuale per raccogliere fondi a favore di Feeding America. Lo speciale mostrava i personaggi alle prese con il distanziamento sociale e Michael Schur, produttore e creatore della serie, aveva svelato che gli attori avevano accettato senza esitazioni l’opportunità dopo nemmeno 45 minuti.

Che ne pensate? Sareste d’accordo con Amy Poehler e vorreste un reboot di Parks and Recreation?

