Amy Poehler ha rivelato un divertente retroscena legato ai video blooper di Parks and Recreation che coinvolge Nick Offerman.

Intervistata da The Independent UK per celebrare il 15esimo anniversario della sitcom targata NBC, l’attrice ha svelato:

Io e Nick facevamo una cosa ogni anno per il blooper reel in cui finisvamo per girare una scena in cui ci baciavamo e la troupe la odiava. Tutti la odiavano e ci faceva realmente ridere.

Le due star interpretavano Leslie Knope e Ron Swanson, personaggi dal carattere molto diverso e quasi del tutto in opposizione, situazione che dava vita a una dinamica molto particolare, che forse si adattava poco a uno scambio di effusioni:

Era come vedere tua zia e tuo zio mentre si baciavano o una cosa simile.

Lo show è andato in onda sugli schermi americani dal 2009 al 2015 e Nick e Amy sono rimasti molto legati anche dopo la conclusione dello show. Poehler e Offerman hanno infatti co-condotto insieme il reality Making It, prodotto per NBC e andato in onda per tre stagioni.

