Peacemaker tornerà con gli episodi della stagione 2, ma Dee Bradley Baker ha rivelato di non essere ancora stato contattato per dare ancora una volta voce a Eagly, l’aquila che accompagna il protagonista nelle sue avventure.

L’attore ha spiegato:

Non ho ancora lavorato alla seconda stagione di Peacemaker. Non sono sicuro che sia stata realmente annunciata. Quindi in realtà non so nulla di quello che accadrà. Ma lo show era così buono e ha avuto un’ottima accoglienza, è impossibile non realizzino nuovi episodi. Deve accadere. Deve farlo. Ma non ho nessuna informazione diretta o dettagli fino a questo momento.