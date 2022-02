La serieha ottenuto il rinnovo per lae il protagonistaha commentato le ipotesi che venga coinvolto anche, interprete dinei film tratti dai fumetti della DC.

La star dello show creato da James Gunn ha dichiarato:

Non ho praticamente alcun controllo sulla seconda stagione. Mi presento sul set e vedremo cosa accade.

Cena ha poi spiegato parlando delle ipotesi di un’apparizione di Black Adam:

Direi sempre le stesse cose sulle possibilità esistenti in questo tipo di universo… Sarebbe un onore e un privilegio poter recitare insieme a lui. Penso ci sia ancora un mercato pieno di passione che vuole vederlo coinvolto. Ma mi dispiace, non è una mia scelta, quindi non so se accadrà. Va oltre quello che mi compete e ciò che posso controllare.

John ha inoltre ribadito che non c’è nulla che possa paragonare nella sua vita all’esperienza che ha vissuto sul ring della WWE:

Mi ricordo quando ho iniziato a girare film nel 2004, 2005 e ho iniziato realmente a essere frustrato con il processo perché, essendo giovane, volevo essere su quel ring perché non c’è realmente nulla che regge il confronto con l’esibirsi di fronte a un pubblico dal vivo. Non è lo stesso. Ora ho imparato ad apprezzarlo davvero molto. Forse perché sto lavorando con persone grandiose e sono una parte di storie fantastiche. Sto trovando il mio passo come performer, ma è davvero diverso e, se avessi la scelta, penso che 10 volte su 10 preferirei essere su un ring piuttosto che sullo schermo.

Per ora non sappiamo quando la serie Peacemaker sarà disponibile in Italia, potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti presenti nella nostra scheda.

Che ne pensate? Vorreste vedere Black Adam in azione nella seconda stagione di Peacemaker?

Fonte: People