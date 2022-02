Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha svelato a Variety i retroscena dell’di, disponibile da oggi su HBO Max.La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Nell’episodio 7 il personaggio di Murn, interpretato da Iwuji, arriva purtroppo al capolinea, e viene ucciso dalle altre Butterfly. Variety ha chiesto all’attore cosa ha provato nel girare la sua ultima scena:

Abbiamo girato gli ultimi due episodi fuori sequenza, quindi sapevo di avere ancora un po’ di riprese in cui tornare. Non era un addio ma è stato un po’ un pugno nello stomaco. È qui che cade. È diventata una scena sorprendentemente emotiva. C’è stato un momento in cui ho detto: “Sono orgoglioso di avervi avuto nella mia squadra”. Quando lo stavamo facendo, mi ha quasi lasciato senza fiato, il che è sempre divertente come attore. Vuoi sempre essere sorpreso da quello che fai e da ciò che accade.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine. quando ci saranno novità a riguardo

Cosa ne pensate delle parole di Chukwudi Iwuji su Peacemaker? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety