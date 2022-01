Nel cast dic’è ancheche ha rivelato acome James Gunn abbia creato per lei il personaggio.

Nello show prodotto per HBO Max, che debutterà negli Stati Uniti il 13 gennaio, l’attrice ha il ruolo di Leota Adebayo, l’ultima arrivata nel team che dovrà tenere sotto controllo il protagonista interpretato da John Cena e aiutarlo nelle sue missioni.

In un’intervista rilasciata a Variety, Danielle ha raccontato:

James Gunn ha guardato Orange Is The New Black. Era un fan e ha scritto questa parte pensando a me.

L’attrice ha spiegato che era da poco diventata madre e durante la pandemia si era preoccupata di quando sarebbe riuscita nuovamente a lavorare, vivendo un periodo all’insegna di un po’ di ansia e tensione. Brooks ha sottolineato:

Quando fai un’audizione e ottieni la parte sai che eri la scelta giusta, ma quando non hai fatto un’audizione pensi ‘Spero che non si ritrovino a credere di aver fatto un terribile errore’.

L’attrice ha incontrato Gunn e gli ha spiegato di non aver mai visto un personaggio simile a lei nel mondo tratto dai fumetti, ma il regista ha confermato che non voleva si allenasse o perdesse peso sostenendo che era già perfetta per il ruolo e per l’universo che aveva ideato.

Il personaggio di Leota sta cercando di sostenere economicamente la sua famiglia e decide di mettersi alla prova e accettare un ruolo per cui potrebbe non essere per forza adatta, chiedendosi quindi se ha compiuto la scelta giusta e se i suoi sacrifici sono giustificati. Danielle ha ribadito:

James me l’ha descritta dicendo che in pratica rappresenta gli occhi e le orecchie degli spettatori; è come prendere una persona normale, metterla in questo nuovo reame e scoprire come reagirà. In pratica è chi è Adebayo: in passato era una veterinaria, una ragazza lesbica che viene catapultata in questo lavoro e non è realmente preparata per farlo, ma ha tutto quello di cui ha bisogno per far parte di questo team.

Peacemaker ha ottenuto da parte di HBO Max l’ordine per la produzione di otto puntate che sono state tutte scritte da James Gunn, impegnato inoltre alla regia di alcuni episodi. Lo show avrà al centro il personaggio interpretato da John Cena nel film The Suicide Squad: Missione Suicida. Il lungometraggio della Warner Bros è stato ideato come un nuovo approccio alla storia portata inizialmente nelle sale da David Ayer, rappresentandone quindi un sequel e al tempo stesso un reboot.

Nel cast della serie anche Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick.

