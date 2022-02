Have a great President’s Day weekend. Here’s a gift from Team Peacemaker – the official #Peacemaker gag reel 😂 @HBOMax @DCpeacemaker pic.twitter.com/Zs2gYCfNUf — James Gunn (@JamesGunn) February 19, 2022

James Gunn ha condiviso online, per celebrare il weekend del President’s Day come ha rivelato su Twitter, il divertentedeidi. La serie, di cui non si conosce ancora la data di uscita in Italia, ritornerà prossimamente su HBO Max con una seconda stagione con star John Cena.

Il progetto ideato come spinoff del film The Suicide Squad: Missione Suicida ha ottenuto ottimi dati di ascolto e sembra sia solo il primo degli show ideati da Gunn per il piccolo schermo. Il filmmaker collaborerà infatti nuovamente con Warner Bros al termine del suo impegno sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Fonte: Twitter