potrebbe dare vita a unodedicato ad, il personaggio interpretato sul grande schermo daL’attrice dovrebbe essere protagonista e produttrice esecutiva del progetto destinato a HBO Max attualmente in fase di sviluppo che sarà scritto e prodotto da Christal Henry (Watchmen). James Gunn, inoltre, sarà coinvolto come produttore esecutivo. Il regista, a gennaio, aveva parlato di una serie realizzata per la piattaforma di streaming legata al mondo di The Suicide Squad dall’atmosfera diversa da quella in stile comedy diNel team della produzione dello spinoff sarà coinvolto anche Peter Safran.

Nell’universo creato da Gunn ispirandosi ai fumetti della DC, Amanda Waller ha l’incarico di direttore di A.R.G.U.S. e crea la Suicide Squad, assemblando una squadra di metaumani “sacrificabili” che vengono usati per compiere delle missioni sotto copertura molto rischiose contro minacce mortali.

Nella prima stagione di Peacemaker, inoltre Amanda Waller usa sua figlia Leota Adebayo nel tentativo di incastrare Peacemaker, interpretato da John Cena, e riportarlo in carcere.

La serie ideata da James Gunn ritornerà prossimamente sugli schermi di HBO Max con una seconda stagione.

Fonte: Deadline