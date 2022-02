BBC Two

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serieè tornata con gli episodi della stagione 6 sugli schermi di BBC, svelando così anche il modo in cui è stata affrontata la morte di, interprete di. Lo show arriverà prossimamente su Netflix, quindi se non voletesulla première non proseguite con la lettura.

La storia si era interrotta con il progetto di Tommy di eliminare Oswald Mosley, leader dei fascisti britannici che scivolava nel caos a causa di una fuga di informazione. Il protagonista interpretato da Cillian Murphy si era quindi puntato una pistola alla tempia, pronto a uccidersi. Tommy non sapeva però che Arthur aveva rimosso i proiettili dall’arma.

Il protagonista, tornato nella sua residenza, aveva visto passare un camion con delle bandiere bianche passargli davanti. La serie mostrava quindi Tommy rispondere a una telefonata con cui la voce di una donna irlandese gli svelava che l’operazione della serata precedente era stata portata avanti dall’Esercito Repubblicano Irlandese, dichiarando poi:

Dobbiamo tenere in vita il signor Mosley… Inoltre dovresti sapere che salvare la vita di Mosley non è stato il nostro unico intervento di ieri sera. Abbiamo compiuto dei cambiamenti alla struttura della tua organizzazione.

La serie ha quindi mostrato il protagonista mentre apriva delle sacche che contenevano dei cadaveri. La voce al telefono proseguitva ribadendo:

Fin da quando hai iniziato a costruire il tuo impero avevi una stampella a cui appoggiarti. La scorsa notte l’abbiamo rimossa.

Gli spettatori non hanno potuto vedere i cadaveri, ma la reazione di Tommy faceva capire in modo chiaro che tra i morti c’era Polly, la cui morte scatenerà sicuramente la reazione e la voglia di vendetta del protagonista.

Helen McCrory è morta nell’aprile 2021 a causa di un cancro e, nonostante l’uscita di Polly sia stata gestita senza mai mostrare il personaggi sugli schermi, l’assenza dell’attrice dall’ultima stagione di Peaky Blinders sarà particolarmente importante.

Che ne pensate del modo in cui gli sceneggiatori di Peaky Blinders hanno gestito l’assenza di Helen McCrory? Lasciate un commento!

