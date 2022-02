tornerà con laa fine febbraio su BBC e riporterà in scena gli uomini diper un’ultima avventura.

Ospite di BBC Breakfast, il creatore della serie Steven Knight ha parlato dell’incombente nuova stagione, svelando che il nemico più grande del protagonista interpretato da Cillian Murphy sarà proprio se stesso:

Aspettatevi l’inaspettato. Parlerà della redenzione di Tommy, riuscirà a redimersi? Ci saranno un sacco di colpi di scena e si troverà di fronte nemici potenti. Ma il suo più grande nemico è se stesso.

La stagione durerà sei episodi e verrà trasmessa ogni domenica su BBC One. Netflix trasmette la serie di successo al di fuori del Regno Unito, anche se non ha ancora confermato nessuna data. In genere, lo show inizia su Netflix dopo la fine della messa in onda sugli schermi britannici.

Cillian Murphy tornerà nei panni di Tommy Shelby, e torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, tra gli altri. La co-protagonista Helen McCrory è morta nell’aprile dello scorso anno ma il destino della sua zia Polly non è ancora stato rivelato.

Siete curiosi di vedere Tommy Shelby nella stagione 6 di Peaky Blinders? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times