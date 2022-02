, protagonista diha commentato la sesta e ultima stagione dello show BBC.

L’attore è stato intervistato dal The Guardian, dichiarando che non si è ancora reso conto che la sua esperienza legata alla serie stia per concludersi:

Sembra come la fine di qualcosa. É strano anche solo parlarne. Non me ne rendo ancora conto. Forse avrò qualche prospettiva una volta che sarà finita. Si tratta della fine di dieci anni della mia vita; una grande avventura con tanti colleghi e con persone a cui finisci per legarti.

Peaky Blinders tornerà con la stagione 6 la prossima settimana su BBC e prossimamente su Netflix. Cillian Murphy tornerà nei panni di Tommy Shelby, e nel cast torneranno anche Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle, tra gli altri. La co-protagonista Helen McCrory è morta nell’aprile dello scorso anno ma il destino della sua zia Polly non è ancora stato rivelato.

