In una recente intervista con BBC Radio 1, il protagonista della serie ha ricordato la co-protagonista come la persona che lo ha fatto ridere di più sul set. Murphy ha rivelato come l’attrice lo abbia fatto sentire a suo agio sul set togliendogli di dosso la serietà, aspetto che l’attore reputa importante a causa dell’intensità e della natura psicologicamente impegnativa di diverse scene della serie.

Cillian ha raccontato parlando della persona più divertente nel team dello show:

Era sicuramente Helen. Eravamo molto, molto amici e sul set era una donna molto, molto divertente. Mi ha fatto ridere molto, devo dire. E lei prendeva il peso da se stessa oltre a toglierlo anche da me. Ed è importante in questo show perché molte di queste scene sono così dannatamente intense e così impegnative, in un certo senso psicologicamente, e ti tocca andare in posti abbastanza difficili da raggiungere. Quindi devi avere un po’ di leggerezza per bilanciare le cose, e ho sempre riso in maniera straordinaria al fianco di Helen.

è ricominciato questa settimana nel Regno Unito, e ha dovuto affrontare la morte di, influenzando purtroppo anche la storia dello show con protagonista