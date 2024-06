BBC Two

Netflix ha dato il via libera alla produzione dell’annunciato film di Peaky Blinders che avrà come protagonista Cillian Murphy nella parte di Tommy Shelby.

Alla regia sarà impegnato Tom Harper (Heart of Stone) e, attualmente, il lungometraggio non ha ancora un titolo ufficiale. Il filmmaker si è già occupato della realizzazione di alcuni episodi della prima stagione.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, coinvolto anche come produttore in collaborazione con Caryn Mandabach, Murphy e Guy Heeley.

BBC Film sarà coinvolta nella realizzazione del lungometraggio, di cui non sono stati svelati i dettagli della trama.

Knight, in precedenza, aveva solo anticipato che la storia dovrebbe essere ambientata durante la seconda Guerra Mondiale.

Cillian Murphy ha dichiarato:

Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me… Collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper alla versione cinematografica di Peaky Blinders è davvero gratificante. Questo progetto è per i fan.

Harper ha aggiunto che dieci anni fa nessuno avrebbe potuto prevedere il successo ottenuto dalla serie, nonostante il cast e il livello degli script sembrassero “esplosivi”. Il regista ha sottolineato:

Peaky è sempre stata una storia sulla famiglia ed è incredibilmente entusiasmante riunirmi con Steve e Cillian per proporre il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix.

Knight ha quindi aggiunto:

Sono davvero elettrizzato pensando che questo film verrà realizzato. Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders. Senza esclusione di colpi. Totalmente Peaky Blinders in guerra.

Fonte: Deadline

