Il creatore di, Steven Knight, ha parlato delche verrà realizzato dopo la conclusione dell’amata serie con star Cillian Murphy rivelando che si ispira a una storia vera.

Lo sceneggiatore ha raccontato a Metro:

Si tratta di una storia davvero specifica, si basa su fatti realmente accaduti durante la seconda Guerra Mondiale e sarà raccontata in stile Peaky.

Knight ha inoltre svelato che Stephen Graham, interprete nella serie di Hayden Stagg, verrà coinvolto nel progetto che dovrebbe arrivare nei cinema nel 2023.

Steven, parlando dell’arrivo tra gli interpreti dell’attore, aveva dichiarato:

Lo volevo coinvolgere da molto tempo in questa serie e siamo riusciti a coordinare le tempistiche. Stavo scrivendo un personaggio e sapevo che solo lui poteva interpretarlo, è stato brillante e voglio che continui a far parte del progetto in futuro.