Sembra che Pedro Pascal non capisca il motivo per cui la gente è ossessionata da lui, sia sui social che nella vita reale.

In una recente intervista, Pascal ha proprio sottolineato il fatto che è vecchio e non capisce cosa ci trovi la gente nel suo aspetto:

Cosa c’è che non va nelle persone a cui piace un vecchio come me? Non capisco. Cosa è successo culturalmente? Come è potuto accadere? Concentratevi su Harry Styles!

