La recensione dell’episodio 1×08 di The Last Of Us, disponibile su Sky e NOW

Quell’espressione di Ellie, alla fine, è uno dei rari momenti nella serialità televisiva da tornare indietro e riguardare.

Si può immaginare, scrivere, dirigere e soprattutto interpretare un intero episodio solo per arrivare a quell’espressione lì, ed è quello che hanno immaginato Druckmann, Mazin e Ali Abbasi (che ha diretto). È quel momento in cui Ellie si ricongiunge con Joel e, passata la tensione e la furia, lentamente si rende conto che sono ancora vivi, lui è ancora vivo, e sono insieme. Come tutti i grandi momenti di recitazione non esiste una sola parola per descrivere quello che comunica quella singola espressione della durata di un secondo o poco più, quando Joel si sta levando il cappotto e Bella Ramsey ha l’idea da genio della recitazione di continuare a guardarlo, senza levargli gli occhi da dosso, incredula e attraversata da un oceano caldo di amore e una felicità che sta montando. P...