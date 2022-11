Per sempre: il controverso romanzo di Judy Blume diventa una serie Netflix

Il controverso romanzo Per sempre scritto da Judy Blume diventerà una serie tv prodotta per Netflix.

L’adattamento proporrà una nuova versione della storia ideata per adattarsi alle esigenze della nuova generazione.

Al centro della trama ci saranno due teenager neri che esplorano l’amore e le loro identità attraverso il goffo percorso legato alle prime esperienze sessuali.

A occuparsi di Per Sempre sarà Mara Brock Akil (The Game), con l’incarico di showrunner e produttrice.

In un comunicato ha dichiarato:

La capacità di Judy Blume di catturare le vere emozioni che viviamo durante i vari riti di passaggio della nostra gioventù hanno influenzato le mie scelte nella vita e la mia voce come autrice. Sono onorata di immaginare una nuova versione di uno dei miei libri preferiti, Per sempre. Sono elettrizzata nell’avere l’opportunità di una vita nel collaborare con un’icona della mia infanzia per portare questa storia sugli schermi della mia casa di Netflix, dove l’idea di avere il vostro primo amore Per sempre viene condivisa con il mondo tramite la prospettiva dell’amore di due teenager neri.

Il libro ha debuttato nel 1975 ed è stato più volte vietato nelle scuole a causa della presenza di tematiche come sessualità e controllo delle nascite.

Blume sarà coinvolta come produttrice esecutiva in collaborazione con Susie Fitzgerlad ed Erika Harrison.

