Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Lin-Manuel Miranda sarà una guest star, Rick Riordan svela il suo ruolo

Rick Riordan ha dato il benvenuto nel cast della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo a Lin-Manuel Miranda, che avrà la parte di Hermes.

Lo scrittore ha rivelato che l’artista è stato impegnato sul set una settimana fa e sapeva che Lin-Manuel e suo figlio sono grandi fan dei romanzi. Riordan ha incontrato la star di Hamilton per la prima volta e ha sottolineato:

Hermes, tra le pagine, appare solo nel secondo libro, ma nella serie sarà invece coinvolto nella prima stagione. Lo scrittore ha assicurato che la presenza del personaggio avrà senso e ha raccontato che, dopo aver scritto le battute della divinità, non riusciva a non pensare alla voce di Miranda:

Sapevo che sarebbe stata la persona giusta per portare in vita Hermes in tutta la sua complessa gloria.

Rick gli ha quindi chiesto se volesse essere coinvolto nelle riprese e ha accettato con entusiasmo l’occasione:

La presenza di Lin-Manuel sul set ha reso il posto ancora migliore: è stato generoso e gentile, e ha realizzato una performance che incendia lo schermo. Aspettate solo di vederlo con Percy e Annabeth. Wow. La parte migliore è stata guardarlo lavorare con le nostre giovani star, che incredibile esperienza per loro e per noi! Siamo tutti d’accordo all’idea che non vediamo l’ora di vedere la stagione due! (Dita perennemente incrociate, ovviamente, prima di ottenere il via libera alla seconda stagione, ma sono ottimista.