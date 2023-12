La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha debuttato in streaming e ha ottenuto un punteggio su Rotten Tomatoes migliore rispetto a quello ottenuto dai film.

Lo show con star Walker Scobell ha infatti una percentuale più alta di recensioni positive, da parte del pubblico e della critica, rispetto ai lungometraggi con star Logan Lerman.

Dopo i primi due episodi, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è arrivata a quota 96% di commenti positivi da parte della critica e 90% da parte del pubblico.

Il primo dei due film, Il ladro dei fulmini, non era andato oltre il 48% di recensioni positive e il 53% di commenti a favore da parte degli spettatori. Le percentuali del sequel erano invece, rispettivamente, 42% e 54 %.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).



Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

Che ne pensate del punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes da Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Rotten Tomatoes

I film e le serie imperdibili