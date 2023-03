Percy Jackson, il creatore rende omaggio a Lance Reddick: “Non vedrò più Zeus nello stesso modo”.

È di venerdì la tragica notizia che l’attore Lance Reddick si è spento all’età di 60 anni. Reddick ha preso parte a più di 100 progetti nel corso della sua carriera oltre ai numerosi progetti in cantiere e quelli già pronti e prossimi all’uscita. Infatti, i fan potranno vederlo la prossima settimana riprendere il suo ruolo di Caronte in John Wick: Capitolo 4. L’attore ha anche appena concluso la produzione della prima stagione di Percy Jackson and the Olympians, che lo vedrà interpretare Zeus. Oggi, il creatore della serie Rick Riordan ha reso omaggio a Reddick tramite una lettera scritta sul suo blog e lodato la sua interpretazione di Zeus nella prossima serie Dinsey+.

Siamo sconvolti dalla notizia della prematura scomparsa di Lance Reddick, il nostro Zeus nella prima stagione di Percy Jackson e gli Olimpi. Sono sotto shock da ieri, cercando di capire come un uomo così vivace, gentile e talentuoso possa essere stato portato via così rapidamente dal mondo”, ha scritto Riordan. “Ho incontrato Lance sul set solo pochi mesi fa, e non avrebbe potuto essere più meraviglioso e accogliente. Il suo portamento regale e la sua serietà lo rendevano perfetto per il re degli dèi, ma da quello che ho potuto constatare, di persona non assomigliava affatto al dio del cielo, burbero e distante. Aveva un meraviglioso ed eccentrico senso dell’umorismo. Era premuroso, attento e perspicace. Era un artista poliedrico che ha elevato ogni ruolo che ha interpretato, da Cedric Daniels in The Wire a Charon in John Wick a Zeus nel nostro spettacolo.

Riordan ha continuato: “Musicista da sempre, sembrava portare quella sensibilità sullo schermo – leggendo rapidamente il tempo, la melodia e la struttura di ogni pezzo, trovando il suo posto nell’ensemble e creando poi interpretazioni indimenticabili e inaspettate che trasformavano le composizioni in capolavori. Come fan, mi mancherà terribilmente. Come creatore di Percy Jackson, non vedrò mai più Zeus allo stesso modo, e mi sento così fortunato che le nostre strade si siano incrociate, anche se solo brevemente“.

La serie live action di Percy Jackson racconterà la storia fantastica dell’omonimo semidio moderno di dodici anni (Walker Scobell) che deve accettare la realtà di essere dotato di poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di avergli rubato la sua saetta. Con l’aiuto dei suoi amici Grover (Aryan Simhadri) e Annabeth (Leah Jeffries), Percy dovrà affrontare l’avventura della vita per ritrovare la saetta e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Alla sceneggiatura del pilot ci saranno Riordan e Jon Steinberg, mentre James Bobin è il regista. La produzione è a cura di 20th Television.