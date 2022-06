Sono iniziate ufficialmente le riprese della serie tv di, adattamento del romanzo di Rick Riordan in arrivo su Disney Plus e già portato sullo schermo in due film dalla Fox.

Oltre ai già annunciati protagonisti Walker Scobell (Percy Jackson), Aryan Simhadri (Grover) e Leah Sava Jeffries (Annabeth), si sono aggiunti oggi Anche Megan Mullally, Virginia Kull, Glynn Turman, Timm Sharp, Jason Mantzoukas.

Megan Mullally (Will & Grace) sarà Alecto, ovvero la signora Dodds, insegnante di matematica di Percy che tende a essere un vero… mostro, visto che è una delle Furie, leale servitrice di Ade, il dio degli inferi.

Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) sarà Dioniso, ovvero Mr. D, direttore di Campo Mezzosangue (un campeggio per semidei), dal carattere irritabile e sarcastico.

Kull (Big Little Lies) sarà Sally Jackson, l’amorevole, protettiva e altruista madre di Percy. Sally ha cresciuto suo figlio sapendo che un giorno avrebbe dovuto affidarlo al pericoloso mondo degli dei dell’Olimpo.

Turman (The Wire) sarà Chirone, ovvero Mr. Brunner. Cammuffato da insegnante di latino di Percy di nome Mr. Brunner, Chirone è il celebre centauro e addestratore di eroi che funge da guida morale di Percy quando serve.

Sharp (Enlightened) sarà Gabe Ugliano, il marito egoista, sfacciato e combattivo di Sally, oltre che patrigno di Percy.

Rick Riordan ha pubblicato l’immagine del primo ciak scattato a Vancouver, in Canada, e ha promesso che la settimana prossima aggiornerà con nuovi ingressi nel cast e altre novità dal set.

La serie live action di Percy Jackson racconterà la storia fantastica dell’omonimo semidio moderno di dodici anni (Scobell) che deve accettare la realtà di essere dotato di poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di avergli rubato la sua saetta. Con l’aiuto dei suoi amici Grover (Simhadri) e Annabeth (Jeffries), Percy dovrà affrontare l’avventura della vita per ritrovare la saetta e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Alla sceneggiatura del pilot ci saranno Riordan e Jon Steinberg, mentre James Bobin è il regista. La produzione è a cura di 20th Television.