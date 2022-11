Percy Jackson: Jay Duplass e Timothy Omundson hanno ottenuto il ruolo di due divinità

Nel cast della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ci saranno anche Jay Duplass e Timothy Omundson, rispettivamente con i ruoli di Ade ed Efesto.

Lo scrittore Rick Riordan ha commentato la scelta della star di Transparent dichiarando:

Quello che lo ha reso perfetto per Ade è stata la sua recente svolta nel ruolo di Jesse Bloom in Industry, stagione 2. Cattura il lato legato all’incomprensione, pericoloso e cupo del dio dell’aldilà, ma anche il suo atteggiamento stranamente dolce e strano, rendendolo perfetto per essere il padre di Nico di Angelo. Parlare con Jay mentre era vestito come Ade ed era nella sua caverna dell’altro mondo è stato elettrizzante e molto più che surreale. Le sue battute con Percy Jackson erano assolutamente perfette.