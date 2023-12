Leah Jeffries interpreta nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo il ruolo di Annabeth Chase, che nei film era stato affidato ad Alexandra Daddario, e la giovane, intervistata dalla rivista Essence, ha parlato delle critiche ricevute dopo che è stata scelta per il ruolo.

La ragazza ha spiegato:

Ascolto le persone che dicono cose e provano ad abbattermi. Dicono: ‘Tu non sei lei. Non puoi interpretarla come Alexandra Daddario’. Ma sapete cosa? Hanno ragione. Non sono lei e non posso interpretarla come lei. Ma vi mostrerò chi sono e come la interpreterò. Non sto cercando di essere nessuno di diverso. Voglio essere me stessa e voglio essere certa che le altre ragazze lo capiscano.