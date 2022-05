L’annuncio dell’arrivo di due nuovi protagonisti nella serieha scatenato i commenti degli hater eha condiviso la sua risposta alle critiche ricevute via social.

La giovanissima attrice è stata scelta per la parte di Annabeth Chase, la figlia di Athena, che aiuta il protagonista creato da Rick Riordan nelle sue avventure insieme al satiro Grover Underwood, parte affidata ad Aryan Simhadri.

A suscitare le polemiche, alcune sfociate in commenti razzisti, è stato l’aspetto fisico dell’attrice, considerato troppo diverso da quello del personaggio descritto nei libri.

La dodicenne interprete di Annabeth ha ringraziato chi le ha offerto sostegno e le ha fatto i complimenti, dichiarando poi:

Mi rivolgo a chiunque mi stia odiando, smettete di farlo. So che pensate di farmi del male. Ma non è così. State semplicemente perdendo il vostro tempo. Sono ancora sicura di me. Tutti gli altri lo sono. Tutte le altre persone sono contente per me. Quindi non provate ad abbattermi, non funzionerà.