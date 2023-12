Quando mancano poche ore al debutto di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+, Logan Lerman ha deciso di mandare il suo incoraggiamento e sostegno a Walker Scobell e al resto dei protagonisti della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan.

L’attore è stato il primo a interpretare Percy Jackson, prima nel film del 2010 e poi nel suo sequel uscito nel 2013: le due pellicole fantasy hanno lanciato la sua carriera, e ora la serie promette di fare lo stesso per il giovane Walker Scobell (già visto in The Adam Project).

Durante il podcast Happy Sad Confused, a cui hanno partecipato Rick Riordan e la moglie oltre ai tre protagonisti della serie, è stato letto il messaggio di Lerman:

La serie sembra fantastica. Non vedo l’ora di vedervi spaccare nelle rispettive parti. Farete felice tantissima gente portando in vita questi personaggi. Non riesco a pensare a una persona migliore di Walker per interpretare Percy Jackson. Sei stato magnifico in The Adam Project. Spero che ti piaccia l’idea di mangiare cibo blu per molti anni a venire, perché penso proprio che abbiate una serie di successo per le mani!