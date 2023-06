Rick Riordan, autore dei libri di Percy Jackson, è tornato a parlare dell’adattamento dei libri e della serie tv.

In una lunga intervista con THR, l’autore ha prima spiegato cosa apprezza del mondo di Percy Jackson e dell’adattamento:

Una cosa su cui eravamo tutti d’accordo era che avremmo dovuto fare tutto il possibile per preservare ciò che rende Percy Jackson, Percy Jackson. È una combinazione di ambientazione moderna, mitologia classica, azione e umorismo. Uno dei modi in cui ciò si è manifestato è stato assicurarci di trovare attori di un’età appropriata in cui Percy è all’inizio dei libri, in modo che gli spettatori potessero guardare Percy [Walker Scobell], Annabeth [Leah Sava Jeffries] e Grover [Aryan Simhadri] crescono sullo schermo, nello stesso modo in cui crescono dai 12 ai 16 anni nei cinque libri. Sono certamente grato che l’abbiamo fatto in questo modo, perché i giovani attori che abbiamo trovato sono fantastici.

L’autore ha poi ragionato sulle differenze coi film, nei quali non era coinvolto:

Per molto tempo, ho pensato che fosse tutto per me e per l’industria televisiva e cinematografica, che ci abbiamo provato e non ha funzionato. Una volta venduti i diritti, è praticamente andato da solo. Ciò che è cambiato è l’acquisizione della Fox che ha prodotto i due film]da parte della Disney. La Disney è sempre stata l’editore di Percy Jackson. Parlando con mia moglie Becky, penso che entrambi abbiamo detto che ci poteva essere un’opportunità. Eravamo titubanti nel farlo: non avevo avuto la migliore esperienza prima. Non è un settore che conosco o di cui ho mai onestamente voluto far parte. Non è qualcosa che ho mai sognato [ride], diventare un produttore. Sono perfettamente felice di scrivere libri. Ma sapevo che i fan dei libri volevano davvero un buon adattamento, un altro tentativo. Quindi è stato davvero solo per loro. Ci siamo tuffati con entrambi i piedi e negli ultimi tre anni è stata una parte importante di ciò che abbiamo fatto.