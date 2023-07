Phoebe Waller-Bridge ha spiegato perché ha rinunciato alla realizzazione della serie Mr. & Mrs. Smith, il progetto di cui doveva essere protagonista accanto a Donald Glover.

La serie, in fase di sviluppo per Prime Video, è ispirata al film con Brad Pitt e Angelina Jolie e nel settembre 2021 era stato annunciato che la star di Fleabag era uscita dal team a causa del fatto che la sua visione creativa fosse diversa da quella di Glover.

Phoebe, intervistata da Variety, ha ora dichiarato:

Ho lavorato a quello show per sei mesi impegnandomi totalmente con il cuore e con la mente e mi importava realmente, mi importa ancora. E so che sarà brillante. Ma alle volte si tratta di capire quando andarsene. Non vuoi ostacolare una visione. Una collaborazione creativa è come un matrimonio, e alcune unioni non durano.