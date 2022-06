Mr and Mrs Smith: Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano nel cast

La serie Mr and Mrs Smith prodotta da Amazon avrà nel suo cast anche Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

I tre attori affiancheranno quindi sul set i protagonisti Donald Glover e Maya Erskine, interpreti dei due protagonisti.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli dei ruoli affidati alle tre star.

Al centro della trama ci sarà la coppia composta da John (Glover) e Jane (Erskine), assunti da una misteriosa agenzia di spie, che devono cercare di gestire la propria attività nel campo dello spionaggio e le difficoltà affrontate nel matrimonio.

Coel ha creato, diretto e prodotto la miniserie I May Destroy You di cui è stata anche la protagonista, ricevendo quattro nomination per il suo lavoro, e ha recitato per il piccolo schermo anche in occasione di Black Earth Rising e Chewing Gum.

John Turturro ha invece recntemente fatto parte del cast di Scissione, dopo aver lavorato in progetti come The Plot Against America e The Night Of.

Paul Dano, recentemente, è stato l’Enigmista in The Batman e per il piccolo schermo ha avuto un ruolo da protagonista in Escape at Dannemora.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di Mr and Mrs Smith di Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano? Lasciate un commento!

Fonte: Variety