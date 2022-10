Nel cast della stagione 3 di Physical ci sarà anche l’attrice Zooey Deschanel.

Nei nuovi episodi della serie dramedy con star Rose Byrne, l’attrice avrà la parte di Kelly, la star di una sitcom che decide di entrare nel mondo del fitness per guadagnarsi da vivere.

La serie, ambientata negli anni ’80, segue la storia di Sheila Rubin (Byrne), una casalinga in crisi che vive un periodo complicato con il marito, che vuole fare carriera politica. Sheila, in realtà, ha un approccio divertente in modo dark alla vita e combatte contro un insieme di demoni personali riguardanti la sua immagine, fino a quando scopre il mondo dell’aerobica.

Nella stagione 2, la protagonista ha lanciato il suo primo video fitness, trovandosi alle prese con nuovi ostacoli. La donna è combattuta tra la lealtà nei confronti del marito (Rory Scovel) e il mondo che rappresenta, e un’attrazione pericolosa nei confronti di un altro uomo. Sheila deve inoltre affrontare nuove avversarie sul lavoro.

Tra gli interpreti c’erano anche Murray Bartlett, Dierdre Friel e Paul Sparks.

Physical è stata creata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che ha inoltre l’incarico di showrunner. Alla regia c’è Stephanie Laing.

Che ne pensate dell'arrivo di Zooey Deschanel nel cast della stagione 3 di Physical?

Fonte: Deadline