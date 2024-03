Nel piccolo paese di Port Lawrence cominciano improvvisamente ad accadere cose strane. Visioni di un ragazzo in preda alle fiamme, macchine fotografiche che sembrano prevedere il futuro e maschere che una volta indossate sembrano non volersi più staccare. Quando Isaiah, Margot, Isabella, James e Lucas iniziano a indagare, scoprono che tutti questi avvenimenti sembrano legati alla morte di un ragazzo avvenuta molti anni prima. Una morta della quale nessuna sembra voler parlare e che cela un mostruoso segreto.

Sam McCarthy e altri quattro giovani attori si uniranno a David Schwimmer nel cast della stagione 2 di Piccoli Brividi.

Sam McCarthy (Dead to Me) e Jayden Bartels (Side Hustle) saranno i gemelli Devin e Cece, Elijah Cooper (That Girl Lay Lay) sarà CJ; Galilea La Salvia (Party Down) sarà Frankie e Francesca Noel (R#J) interpreterà Alex.

Nella nuova stagione, secondo quanto anticipato da Disney+, dei teenager scopriranno una minaccia incombente, situazione che dà il via a una catena di eventi legati a un profondo mistero. Mentre i due fratelli si immergono nell’ignoto, i due si ritrovano coinvolti nel terrificante racconto di quattro teenager che sono misteriosamente scomparsi nel 1994.

Schwimmer avrà la parte di Anthony, un ex professore di botanica e padre divorziato dei due teenager, che sono gemelli, al centro della trama e che si trova a gestire le responsabilità di occuparsi di un genitore anziano e dei figli in vacanza durante l’estate.

Nicholas Stoller e Rob Lryyrtmsn hanno sviluppato la serie Piccoli Brividi per la televisione e sono impegnati come produttori esecutivi. Hilary Winston ha invece l’incarico di showrunner.

Che ne pensate dell’arrivo di David Schwimmer nella stagione 2 di Piccoli Brividi?

