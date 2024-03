È in occasione dell’uscita della serie Sugar su Apple TV+ che Colin Farrell ha parlato di uno dei suoi progetti più attesi, ovvero Il Pinguino, la serie ambientata nel mondo di The Batman di Matt Reeves di cui abbiamo da poco visto il primo trailer.

Parlando con MovieWeb l’attore non è entrato nel dettaglio della serie, che debutterà quest’autunno, ma ha svelato quali sono i suoi personaggi preferiti del mondo di Batman:

I miei attori e film preferiti di Batman… beh, Heath [Ledger]. Lui prima di tutti, sapete. Poi… non voglio sembrare indeciso, ma me ne piacciono così tanti. Amo anche il Joker di Jack Nicholson.

E poi questi personaggi, questo mondo, sono così ben ideati fin dall’inizio che poi resistono col tempo. Una volta hanno chiesto a Christian Bale sul nuovo Batman che stava uscendo, quello con Robert Pattinson, e lui ha detto qualcosa come… questi personaggi sopravvivono ed è come se invitassero a realizzare nuove interpretazioni.

Adoro Danny DeVito come Pinguino, ovviamente. Sono cresciuto guardando i film di Tim Burton. Ma se ripenso alla serie, ad Adam West e a Burgess Meredith, il primo Pinguino che abbia mai visto… Insomma ce ne sono così tanti che non so dirti quale sia il mio preferito.

[…] Poi ho una predilezione per il Batman di Michael Keaton perché avrò avuto 10 o 11 o 12 anni quando l’ho visto per la prima volta e ne sono rimasto ossessionato!