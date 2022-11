Sono arrivate ulteriori conferme sull’inizio delle riprese della serie tv de Il Pinguino, ambientata nel mondo di The Batman.

Già l oscorso agosto, si vociferava che le riprese iniziassero a inizio 2023, e ora secondo The Illuminerdi, le riprese si terranno tra gennaio e agosto 2023 a New York City con il titolo provvisorio di “Boss”. Le date delle riprese suggeriscono che la serie potrebbe uscire all’inizio del 2024, sebbene il report indichi che sarebbe possibile anche un’uscita alla fine del 2023. La serie vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo di Oswald Cobblepot da The Batman di Matt Reeves.

Alla fine del mese scorso è stato riferito che la star di Made for Love Cristin Milioti era stata scelta per interpretare Sofia Falcone, la figlia di Carmine Falcone (interpretata da John Turturro in The Batman). Craig Zobel è in trattative per dirigere Pinguino con Lauren LeFranc come showrunner.

La serie non ha ancora una data d’uscita, ma vi aggiorneremo sulle pagine di BadTaste non appena ci saranno ulteriori novità.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Siete contenti per l’inizio delle riprese de Il Pinguino? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book