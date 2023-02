Sono stati annunciati due personaggi per la nuova serie animata di Pokémon, e tra questi c’è anche Capitan Pikachu.

Friede, un Professore di Pokémon, e Capitan Pikachu lotteranno al fianco dei due protagonisti Liko e

Roy, provenienti rispettivamente dalla regione di Paldea e di Kanto. Insieme vivranno avventure

emozionanti nel mondo dei Pokémon, alla scoperta dei misteri che circondano il pendente di Liko e la

Poké Ball di Roy.

Taito Okiura, Vice Presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International, ha commentato l’annuncio:

Il mondo dei Pokémon continua a crescere e a evolversi. Quest’anno, con il debutto della nuova serie

animata, i fan potranno imbarcarsi in un nuovo viaggio all’insegna dell’azione, dell’avventura e

dell’amicizia attraverso gli occhi di personaggi unici come Friede e Capitan Pikachu”, è il commento di

Per 27 anni Pikachu è stato sinonimo del franchise Pokémon. Siamo entusiasti che questo amatissimo Pokémon continui ad avere una presenza importante nella serie animata e rimanga un’icona per il marchio.

La nuova serie debutterà in tutti i mercati a partire dal 2023 e vedrà alla ribalta Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i primi compagni d’avventura dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così come il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica. I fan potranno scoprire i misteri del mondo dei Pokémon, con tanto di emozionanti lotte tra Allenatori e spassosi incontri con i Pokémon.

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. I fan

possono anche recuperare gli episodi precedenti on demand su Discovery+.

Cosa ne pensate di Capitan Pikachu nella nuova serie tv dei Pokémon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Facebook